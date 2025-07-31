Пезешкиан: Иран сам виноват, что не может наладить взаимоотношения с Азербайджаном

Пезешкиан: Иран сам виноват, что не может наладить взаимоотношения с Азербайджаном

Иран сам виноват в том, что не может наладить взаимоотношения с братским и соседним Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан отметил важность единства в мусульманском мире, в частности между соседними странами, которых объединяют общие религиозные ценности.

"Азербайджан я посетил не так давно. Это родная для нас и братская страна. Как так получается, что мы не можем туда поехать, заключить с ними союз, а Израиль может? Я должен задать себе вопрос — в чем моя ошибка, почему я не смог установить с моими братьями и сестрами дружеские и здоровые связи, а Израиль смог? Значит, виновны в этом именно мы", - подчеркнул Пезешкиан.