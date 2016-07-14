Президент Украины посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Баку президент Украины Петр Порошенко посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт главы украинского государства, здесь П.Порошенко почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к их могиле.

Украинский лидер также посетил Аллею шехидов, где отдал дань азербайджанцам, отдавшим жизнь за независимость страны.

Кроме того, П.Порошенко посетил установленный в Баку памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также провел встречу с представителями украинской диаспоры в Баку.