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    Президент Украины посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Порошенко почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Баку президент Украины Петр Порошенко посетил Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт главы украинского государства, здесь П.Порошенко почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к их могиле.

    Украинский лидер также посетил Аллею шехидов, где отдал дань азербайджанцам, отдавшим жизнь за независимость страны.

    Кроме того, П.Порошенко посетил установленный в Баку памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также провел встречу с представителями украинской диаспоры в Баку.

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