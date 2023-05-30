Петер Стано: ЕС поддерживает активизацию переговоров между Баку и Ереваном

В Евросоюзе (ЕС) уверены, что вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку нужно решать исключительно мирным путем, путем диалога.

В Евросоюзе (ЕС) уверены, что вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку нужно решать исключительно мирным путем, путем диалога.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря главы европейской дипломатии Петера Стано.

По словам Стано, процесс переговоров между Ереваном и Баку за последний месяц активизировался, и Брюссель поддерживает эту тенденцию. Он подчеркнул, что в переговорах 14 мая в Брюсселе с участием лидеров Азербайджана и Армении, а также главы Евросовета, стороны сосредоточились на нескольких ключевых темах, в том числе открытие коммуникаций.

"С тех пор лидеры публично подтвердили свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 кв. км.) и Азербайджана (86 600 кв. км.). Мы приветствуем смелое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому поводу от 22 мая и явную готовность Армении работать над делимитацией двусторонней границы. Мы также приветствуем заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая", - заявил он.