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Петер Стано: ЕС остается приверженным мирному процессу между Баку и Ереваном

Петер Стано: ЕС остается приверженным мирному процессу между Баку и Ереваном Европейский Союз остается приверженным мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
16 января 2024 г. 15:04
Петер Стано: ЕС остается приверженным мирному процессу между Баку и Ереваном

Европейский Союз остается приверженным мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Мы были в тесном контакте с руководством Азербайджана и Армении, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем. Наши каналы связи остаются открытыми. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Верховный представитель Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжают свое участие в установлении стабильного и прочного мира между двумя странами", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Piter Stano: “Aİ Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesinə sadiq qalır”
Версия на английском языке Peter Stano: EU remains committed to peace process between Baku and Yerevan

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