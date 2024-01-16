Петер Стано: ЕС остается приверженным мирному процессу между Баку и Ереваном

Европейский Союз остается приверженным мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Европейский Союз остается приверженным мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

"Мы были в тесном контакте с руководством Азербайджана и Армении, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем. Наши каналы связи остаются открытыми. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Верховный представитель Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжают свое участие в установлении стабильного и прочного мира между двумя странами", - сказал он.