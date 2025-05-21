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Петер Сийярто: Изменения в мире повысили значимость ОТГ

Петер Сийярто: Изменения в мире повысили значимость ОТГ Без тюркских государств безопасность энергоснабжения Венгрии была бы невозможна.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 15:07
Петер Сийярто: Изменения в мире повысили значимость ОТГ

Без тюркских государств безопасность энергоснабжения Венгрии была бы невозможна.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

По его словам, Венгрия за последние годы получила большую выгоду от сотрудничества с тюркскими государствами:

"Экономика, безопасность и энергоснабжение являются ключевыми аспектами нашего сотрудничества с тюркскими государствами. Мир существенно изменился, и эти изменения повысили значимость Организации тюркских государств. Также возросла значимость нашего успешного сотрудничества с тюркскими государствами. Не будет преувеличением сказать, что сегодня мы живем в эпоху опасностей. Однако благодаря данному сотрудничеству мы можем легче находить ответы на сотрясающие Европу вызовы. Несмотря на глобальные экономические вызовы, тюркские государства значительно укрепили свою экономику. За последние годы ВВП этих стран вырос на 20%, а товарооборот между членами организации увеличился на 50%. Мы также удвоили товарооборот с тюркскими государствами, приняв участие в данном процессе".

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Версия на английском языке Peter Szijjarto: Global changes boost importance of OTS members
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: Dünyada dəyişikliklər Türk Dövlətləri Təşkilatının əhəmiyyətini artırıb

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