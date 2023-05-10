Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата.

"По случаю 100-летия со дня рождения экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева хочу процитировать его слова, озвученные во время подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном 22 апреля 1996 года: "Я хотел бы привести достижения ЕС и стран-членов ЕС в области развития демократии и повышения благосостояния своих народов в качестве яркого примера для других стран", - говорится в твите.