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Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летия Гейдара Алиева Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 21:49
Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата.

"По случаю 100-летия со дня рождения экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева хочу процитировать его слова, озвученные во время подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном 22 апреля 1996 года: "Я хотел бы привести достижения ЕС и стран-членов ЕС в области развития демократии и повышения благосостояния своих народов в качестве яркого примера для других стран", - говорится в твите.

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Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə paylaşım edib

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