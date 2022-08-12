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Петер Михалко побывал в международном центре Низами Гянджеви

Петер Михалко побывал в международном центре Низами Гянджеви Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посол Петер Михалко побывал в международном центре Низами Гянджеви.
Внешняя политика
12 августа 2022 г. 10:04
Петер Михалко побывал в международном центре Низами Гянджеви

Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посол Петер Михалко побывал в международном центре Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом написано на официальной странице центра в Twitter.

"Петер Михалко, добро пожаловать в Международный центр Низами Гянджеви и спасибо за плодотворное обсуждение деятельности Международного центра Низами Гянджеви. Мы гордимся тем, что проводим большинство наших встреч высокого уровня в столицах ЕС, таких как Брюссель, Рига, Афины, Варшава, Париж, Стокгольм, Рим, София, Мадрид",- написано в публикации.

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