Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посол Петер Михалко побывал в международном центре Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом написано на официальной странице центра в Twitter.

"Петер Михалко, добро пожаловать в Международный центр Низами Гянджеви и спасибо за плодотворное обсуждение деятельности Международного центра Низами Гянджеви. Мы гордимся тем, что проводим большинство наших встреч высокого уровня в столицах ЕС, таких как Брюссель, Рига, Афины, Варшава, Париж, Стокгольм, Рим, София, Мадрид",- написано в публикации.