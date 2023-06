Петер Михалко поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко выразил благодарность Баку за передачу Киеву очередной партии гуманитарной помощи.

Как передает Report , соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в Twitter.

"Выражаю глубокую признательность и благодарность Азербайджану за отправку очередной гуманитарной помощи Украине. Это помогает противостоять последствиям страшного преступления, разрушения Каховской дамбы (плотины Каховской ГЭС - ред.).

Российские агрессоры будут привлечены к ответственности. Уничтожение гражданской инфраструктуры является военным преступлением", - написал П.Михалко.

High gratitude& appreciation to Azerbaijan sending another humanitarian assistance to Ukraine! It helps counter the consequences of horrible crime, destruction of Kakhovka dam.

Russian aggressors will be held accountable. Destruction of civilian infrastructure is a war crime