Петер Михалко назвал бесчеловечными действия российских силовиков в Екатеринбурге

Петер Михалко назвал бесчеловечными действия российских силовых структур в отношении азербайджанцев в России

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко назвал бесчеловечными действия российских силовиков против азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией Михалко поделился в соцсети Х.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении российских силовых структур с азербайджанцами в России, что привело в том числе к гибели людей. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал представитель ЕС.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

МИД Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.