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Михалко: ЕС заинтересован в решении минной проблемы в Азербайджане

Михалко: ЕС заинтересован в решении минной проблемы в Азербайджане Посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко выразил заинтересованность Евросоюза в решении минной проблемы в Азербайджане.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 12:13
Михалко: ЕС заинтересован в решении минной проблемы в Азербайджане

Посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко выразил заинтересованность Евросоюза в решении минной проблемы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Петер Михалко сказал во время выступления в Баку на мероприятии "Солидарность с жертвами мин на Южном Кавказе: важный столп стратегии по ликвидации мин и их последствий".

Он отметил, что Азербайджан на сегодняшний день является страной, наиболее пострадавшей от мин на Южном Кавказе.

"Мы стараемся помочь Азербайджану решить эту проблему. Проблема мин - гуманитарная, а не политическая проблема. Европейский Союз заинтересован в ее решении в Азербайджане. Но это очень долгий процесс", - сказал Михалко.

По его словам, ЕС оказывает Азербайджану поддержку в этой области с первых дней после окончания войны.

"В настоящее время в эти места возвращаются люди, и они должны быть предельно осторожны, чтобы не стать жертвами мин. Европейский Союз за последние три года выделил более 8 млн евро на разминирование, и наша поддержка Азербайджана в этом вопросе будет продолжена", - сказал Михалко.

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Версия на английском языке Peter Mikhalko: EU is interested in eliminating landmine problem in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: "Aİ Azərbaycanda mina probleminin aradan qaldırılmasında maraqlıdır"

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