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Петер Михалко: ЕС поддерживает работу Азербайджана по ликвидации минной угрозы

Петер Михалко: ЕС поддерживает работу Азербайджана по ликвидации минной угрозы Европейский союз (ЕС) поддерживает и будет поддерживать работу правительства Азербайджана по ликвидации минной угрозы.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 13:09
Петер Михалко: ЕС поддерживает работу Азербайджана по ликвидации минной угрозы

Европейский союз (ЕС) поддерживает работу правительства Азербайджана по ликвидации минной угрозы и продолжит оказывать поддержку этой деятельности.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко 4 ноября на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".

По его словам, разминирование территорий является одним из приоритетных вопросов для Азербайджана.

Высоко оценив деятельность Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), Михалко отметил, что ЕС придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в борьбе с минной угрозой.

"Мы тесно сотрудничаем с гражданскими обществами, естественно, и в вопросе минной угрозы. ЕС поддерживает и продолжит поддерживать работу правительства Азербайджана по ликвидации минной опасности. Мы готовы помочь в просветительской работе в этой области", - сказал он.

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Версия на английском языке Peter Michalko: EU supports Azerbaijan in eliminating threat of mines 
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: "Aİ Azərbaycanın mina təhlükəsinin aradan qaldırılması işini dəstəkləyir"

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