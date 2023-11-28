Михалко: ЕС будет поддерживать профессиональное обучение женщин - саперов

Европейский союз будет поддерживать профессиональное обучение женщин - саперов.

Европейский союз будет поддерживать профессиональное обучение женщин - саперов.

Как сообщает Report об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко cказал в ходе выступления на проходящей в Баку II международной конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

"Сегодня азербайджанский народ страдает от минной угрозы. В настоящее время Европейский Союз остается важнейшим партнером Азербайджана в области разминирования. Мы оказываем поддержку Азербайджану в таких областях, как просвещение в области разминирования, помощь жертвам мин. ЮНИСЕФ также играет большую роль в этой области. Европейский Союз поддержал ANAMA в подготовке двух женских команд по разминированию. Мы и впредь будем поддерживать профессиональное обучение женщин в этой области, а также деятельность по разминированию территорий Азербайджана", - сказал посол ЕС.