Песков: Заявление депутата Делягина не соответствует официальной позиции Москвы

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана никоим образом не соответствует линии Москвы.

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана никоим образом не соответствует официальной позиции Москвы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии России", заявил Песков.

"Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров", - добавил пресс-секретарь.