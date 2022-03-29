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Песков: Заявление депутата Делягина не соответствует официальной позиции Москвы

Песков: Заявление депутата Делягина не соответствует официальной позиции Москвы Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана никоим образом не соответствует линии Москвы.
Внешняя политика
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29 марта 2022 г. 13:49
Песков: Заявление депутата Делягина не соответствует официальной позиции Москвы
Дмитрий Песков

Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о возможности ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана никоим образом не соответствует официальной позиции Москвы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии России", заявил Песков.

"Это скорее заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров", - добавил пресс-секретарь.

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Версия на английском языке Kremlin reacts to Delyagin's provocative remarks on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Kreml Delyaginin Azərbaycanla bağlı təxribatçı çıxışına reaksiya verib

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