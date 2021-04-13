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Песков: Военные Азербайджана и РФ ведут плотный диалог по теме обломков "Искандер"

Песков: Военные Азербайджана и РФ ведут плотный диалог по теме обломков "Искандер" Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 13:42
Песков: Военные Азербайджана и РФ ведут плотный диалог по теме обломков Искандер
Дмитрий Песков

Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет "Искандер-М", обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков "Искандеров" в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

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