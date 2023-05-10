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Песков: Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева

Песков: Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева Президент России Владимир Путин ценил политическую мудрость бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и его точку зрения.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 10:41
Песков: Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева

Президент России Владимир Путин ценил политическую мудрость общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его точку зрения.

Как передает Report со ссылкой на News.ru, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у российского лидера были теплые отношения с Алиевым, со дня рождения которого 10 мая исполняется 100 лет.

"У президента Путина были очень теплые отношения с Гейдаром Алиевым. Он действительно очень уважал Алиева. Они неоднократно общались. Собственно, тогда, именно тогда были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает с Ильхамом Гейдаровичем. Фундамент того, что есть сейчас, закладывался уже тогда. Конечно, трудно переоценить роль Гейдара Алиева в нашей общей истории, в истории Советского Союза. Она действительно велика",- подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее сообщил в интервью изданию "Известия", что остановить острую фазу конфликта между Баку и Ереваном удалось благодаря усилиям Путина. Он подчеркнул, что основные принципы урегулирования были сформулированы и реализованы исключительно благодаря посреднической миссии России.

По словам Галузина, Россия на протяжении конфликта старалась предпринимать конкретные практические усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе, делимитации границы между странами, налаживанию связей по общественной и парламентской линии, а также по ведению переговоров для заключения мирного договора.

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Версия на английском языке Peskov: Putin appreciated political wisdom of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Kremlin sözçüsü: “Putin Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyini yüksək qiymətləndirib”

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