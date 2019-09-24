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Песков: Президенты Азербайджана и России встретятся в Сочи

Песков: Президенты Азербайджана и России встретятся в Сочи

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут встречу в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

"Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана  Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая", - сказал Д.Песков.

Он добавил, что президент России проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров. 

XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".

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