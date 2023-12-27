О нас

Песков: Москва видит и поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора

Песков: Москва видит и поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения у Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
27 декабря 2023 г. 15:34
Песков: Москва видит и поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора

Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения у Азербайджана и Армении.

Как передает российское бюро Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия поддерживает этот шаг.

"Главное - мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Peskov: Moscow supports political will for signing of peace treaty between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Moskva Bakı və İrəvanın sülhlə bağlı iradələrini görür və dəstəkləyir”

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi