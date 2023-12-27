Песков: Москва видит и поддерживает волю Баку и Еревана к заключению мирного договора

Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения у Азербайджана и Армении.

Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения у Азербайджана и Армении.

Как передает российское бюро Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия поддерживает этот шаг.

"Главное - мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе", - сказал он.