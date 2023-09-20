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Песков: Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории

Песков: Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 13:13
Песков: Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории

Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Москва не принимает упреки Еревана по Карабаху, комментируя заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва не выполняет свои обязательства по Карабаху.

Он отметил, что в ситуации с Карабахом в Кремле исходят, во-первых, из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021-2022 года.

"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана", - продолжил представитель Кремля.

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Версия на английском языке Peskov: De jure, in Karabakh, Azerbaijan conducting actions on own territory
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Söhbət Azərbaycanın öz ərazisindəki fəaliyyətindən gedir”

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