Песков: Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории

Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории.

Де-юре в Карабахе идет речь о действиях Азербайджана на своей территории.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Москва не принимает упреки Еревана по Карабаху, комментируя заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Москва не выполняет свои обязательства по Карабаху.

Он отметил, что в ситуации с Карабахом в Кремле исходят, во-первых, из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021-2022 года.

"Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана", - продолжил представитель Кремля.