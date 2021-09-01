Замгубернатора: Мы искореним давление на иностранных бизнесменов в Днепропетровской области

Местные власти Днепропетровской области в первую очередь заинтересованы в благоприятной инвестиционной среде. С этой целью мы ежедневно проводим консультации с представителями правоохранительных органов, деловых кругов.

Местные власти Днепропетровской области в первую очередь заинтересованы в благоприятной инвестиционной среде. С этой целью мы ежедневно проводим консультации с представителями правоохранительных органов, деловых кругов.

Об этом в интервью Восточно-европейскому бюро Report заявил первый заместитель губернатора Днепропетровской области Украины Владимир Орлов, говоря о давлении на иностранных, в том числе азербайджанских бизнесменов.

"Правоохранительные органы должны охранять законопослушных инвесторов. То есть, бизнес должен вестись в соответствии с законом, а мы в свою очередь, должны устранить бюрократические проволочки, создать благоприятную среду для ведения бизнеса. Кроме того, мы полностью контролируем ситуацию не только в связи с инвестициями, но и ситуацию в связи с незаконными действиями любой формы, которые могут быть совершены определенными криминальными элементами, и стараемся изо всех сил, чтобы подобные незаконные действия не совершались в нашей области. Прокуратура, национальная полиция, служба безопасности области склонны к плодотворному сотрудничеству только в этом направлении. Уверяю вас, что мы искореним все негативные явления в корне", - заявил В.Орлов.