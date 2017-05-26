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    Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ

    Заседание прошло под председательством главы правительства России Дмитрия Медведева© cis.minsk.by

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось сегодня в Казани. 

    Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, заседание прошло под председательством главы правительства России Дмитрия  Медведева. 

    В повестку дня был включен широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества.

    По итогам главы правительств подписали ряд соглашений, в том числе План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов; Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года; Межгосударственную радионавигационную программу государств Содружества на период до 2020 года.

    Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в ноябре. 

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