Первый заместитель председателя парламента Ирана прибыл с визитом в Азербайджан

16 мая парламентская делегация Исламской Республики Иран во главе с первым заместителем председателя Исламского консультативного совета (парламента) Али Никзадом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).
Как сообщает Report, парламентскую делегацию Ирана в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица.