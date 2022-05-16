Первый заместитель председателя парламента Ирана прибыл с визитом в Азербайджан

Первый заместитель председателя парламента Ирана прибыл с визитом в Азербайджан

16 мая парламентская делегация Исламской Республики Иран во главе с первым заместителем председателя Исламского консультативного совета (парламента) Али Никзадом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организ

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16 мая парламентская делегация Исламской Республики Иран во главе с первым заместителем председателя Исламского консультативного совета (парламента) Али Никзадом прибыла в Азербайджан для участия в третьей общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС). Как сообщает Report, парламентскую делегацию Ирана в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Vice-Speaker of Iranian parliament visits Azerbaijan