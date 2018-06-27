Первый заместитель помощника Госсекретаря США посетит Азербайджан

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прибудет в Азербайджан сегодня.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, Э. Уэллс примет участие в совещании Международной контактной группы (МКГ) по Афганистану, которая пройдет в Баку 28 июня.

Около 90 представителей стран и международных организаций будут участвовать в совещании с целью согласования международных усилий по поддержке Афганистана в его стремлении к миру и безопасности.

Участники также обсудят подготовку Афганистана к парламентским и президентским выборам, которые должны состояться в стране в течение следующих десяти месяцев.

В рамках визита в Баку первый заместитель помощника Госсекретаря США также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.