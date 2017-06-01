Первый вице-спикер Милли Меджлиса: Открывается новая страница отношений между США и Азербайджаном

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Отношения Азербайджана с Соединенными Штатами Америки всегда были хорошими".

Как передает Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Зияфят Аскеров.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп сделал очень важное заявление на Арабо-исламско-американский саммите, в то же время поздравил президента Азербайджана с 28 мая - Днем Республики: "После письма на выставке "Нефть и газ Каспия" 31 мая видно, что открывается новая страница отношений между США и Азербайджаном. Мы, конечно, очень хотели бы, чтобы так было и продолжалось. Лично мне его заявление и письма очень понравились. В любом случае все от мала до велика, все государства являются равноправными субъектами международного права и чьи-то нравоучения, вмешательство во внутренние дела вод видом прав человека и свободы мышления неверно и уже не дает результатов. Это видит и сам господин Трамп. С государствами нужно только сотрудничать и дружить. Азербайджан же такое государство, с которым можно дружить. Он играет важную роль в энергетической безопасности Европы. Наши отношения с США всегда были хорошими. Мы всегда хотели быть искренними, но и чтобы к нам относились искренне. Давайте надеяться, что эта искренность будет".