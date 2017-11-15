Первый вице-президент: Мы являемся независимым государством, обладающим политической и экономической стабильностью, высоким уровнем безопасности

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан с 2000 года является активным членом движения "Ехро". На последних трех выставках наши павильоны завоевали награды – в 2015 году в Милане, где наш павильон посетили более трех миллионов человек, в 2016 году – в Анталье и в 2017 году в Астане. Мы гордимся такой оценкой нашего скромного вклада в работу Международного бюро выставок".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в честь выдвижения столицы Азербайджана Баку городом-кандидатом на проведение предстоящей в 2025 году Всемирной выставки Международного бюро выставок сказала Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Она отметила, что всемирная выставка является платформой для представления разнообразия, основанного на принципе равенства и уважения ко всем культурам: "Эти выставки объединяют всю международную общественность на уникальном пространстве для глобальных обсуждений и сотрудничества. Поэтому уверена, что Азербайджан является одним из лучших мест для организации этой универсальной платформы.

Наша страна на протяжении веков располагалась на месте слияния континентов и цивилизаций. Азербайджан, находящийся на пересечении Европы и Азии, играет роль торгового, политического и культурного моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.

На протяжении двух тысяч лет древний Шелковый путь проходил через сегодняшний Азербайджан. Этот путь, как и Всемирная выставка, был важным коридором для обмена знаниями и умениями. Это сформировало историю, культуру и толерантный имидж нашей страны.

Веками различные этнические группы и религии сосуществовали в Азербайджане в условиях гармонии и взаимного уважения. Этническое и религиозное разнообразие и мультикультурализм – это не просто наша государственная политика, но и наш образ жизни. Это – наша история и реальность сегодняшнего дня. Мы являемся светским, мультикультуральным и многоконфессиональным обществом и гордимся этим".

М. Алиева сказала, что сегодня Азербайджан считается одним из центров межкультурного и межрелигиозного диалога в мире: "Мы создаем международную платформу для поощрения лучшего взаимопонимания между людьми, принадлежащими к различным культурам и религиям. Она позволит эффективнее решить многие серьезные проблемы, с которыми сегодня столкнулся мир. Наша история и сегодняшняя реальность доказывают, что это возможно. В качестве примера могу привести начавшийся по инициативе Азербайджана Всемирный форум по межкультурному диалогу, который поддержали такие международные организации, как ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация и ИСЕСКО. Следуя данной политике, мы объявили 2016 год в Азербайджане "Годом мультикультурализма", а 2017 год - "Годом исламской солидарности". Проведенные в 2015 году первые Европейские игры и организованные в начале этого годы четвертые Игры исламской солидарности являются еще одним вкладом Азербайджана в межкультурный диалог.

Дамы и господа, в следующем году мы отметим 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики – первой в мусульманском мире парламентской и светской республики. Несмотря на то, что эта республика просуществовала всего 23 месяца, она заложила основу демократической традиции современной азербайджанской государственности, основанной на принципе уважения равенства прав всех граждан, независимо от расы, этнической принадлежности, религии, пола и социального статуса. Еще в 1918 году Азербайджан стал одной из первых стран в мире, предоставивших женщинам наравне с мужчинами политические права, в том числе право голоса.

После того, как в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость, мы сразу же столкнулись с большими политическими, экономическими и гуманитарными вызовами, представлявшими реальную угрозу нашему существованию как независимого государства. Из них самой серьезной стала военная агрессия Армении против Азербайджана, в результате которой были оккупированы 20 процентов территории нашей страны, в том числе Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов, и оккупация все еще продолжается. В результате осуществленной Арменией этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Эти резолюции должны быть выполнены и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Несмотря на конфликт, дополнительные вызовы, созданные переходом к новой политической системе и рыночной экономике, Азербайджан, применяя успешную стратегию развития, смог осуществить необходимые политические и экономические реформы. Это позволило нам укрепить независимость, улучшить уровень жизни наших граждан и обеспечить достойное место Азербайджана на международной арене. Политическая, экономическая и социальная стабильность составляют прочную основу нашего развития.

В результате с 2004 по 2014 год объем нашего валового внутреннего продукта увеличился втрое, и Азербайджан превратился в одну из самых стремительно развивающихся экономик мира. За это время было создано более 1 миллиона 600 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы составляет 5 процентов – это один из самых низких показателей в мире. В этот период нам удалось снизить уровень бедности с 40 до 5 процентов. В стране было построено более 3 тысяч школ, свыше 600 больниц и более 50 спортивных комплексов.

В 2009 году Азербайджан был оценен Всемирным банком как "Ведущая страна-реформатор мира". "Индекс глобальной конкурентоспособности 2017-2018" Всемирного экономического форума удостоил Азербайджан 35-го места среди 137 стран.

Используя свое уникальное геостратегическое положение, Азербайджан превратился в основную сторону, наладившую взаимную связь между Европой и Азией, и стал одной из стран, вносящих важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Азербайджан являлся инициатором ряда гигантских международных инфраструктурных проектов, таких как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой было отмечено 30 октября 2017 года, и претворил их в жизнь. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс протяженностью 850 километров является кратчайшим путем, соединяющим Европу и Азию.

Сегодня мы также играем ведущую роль в реализации Южного газового коридора стоимостью 40 миллиардов долларов США, являющегося новым источником природного газа для международных рынков и усиливающего энергетическую безопасность Европы. Самая большая ценность этих примеров всегда заключается в том, что они доказывают практический вклад Азербайджана в восстановление древнего Шелкового пути, поощряющего диалог между различными континентами, странами, культурами и цивилизациями, обмен знаниями и умениями.

Уважаемые гости, Азербайджан является государством, развивающимся по восходящей, и сегодня наша страна претендует на проведение в 2025 году Всемирной выставки и получение права принять весь мир.

Наша тема "Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего" действительно является вопросом, беспокоящим всех. Эта тема охватывает основной вызов нашего времени – влияние технологий и возрастающих связей на человечество. Считаем, что на выставке "Баку Ехро 2025" важное значение будет представлять следующее: смотреть дальше технологий, перенаправив внимание с руководителей на рядовых граждан, сконцентрировать его на людях, являющихся ведущей силой экономик, обществ и творчества.

Мы вынесем людей – человеческий капитал, являющийся мощнейшим ресурсом в мире, на универсальное обсуждение.

Предстоящая в Баку Всемирная выставка позволит Международному бюро выставок вступить в контакт с новой аудиторией на новом рынке. Эта выставка создаст возможность написать новую историю в новом регионе, в новое время. Данная выставка также предоставит азербайджанскому народу шанс продемонстрировать, что мы можем стать одним из лучших возможных партнеров Международного бюро выставок.

Если наше предложение будет успешным, то Баку станет первым городом во всей Восточной Европе, регионе Кавказа и Каспийского бассейна, принимающим Всемирную выставку.

Мы готовы выделить все необходимые средства для создания и эксплуатации места выставки, а также поддержать участие в выставке развивающихся стран.

В заключение, дорогие друзья, еще раз хочу довести до вашего внимания основные моменты с целью поддержки нашего предложения для проведения Всемирной выставки:

1.У нас древняя история, богатая традициями мультикультурализма и взаимного уважения между людьми, принадлежащими к различным религиям и этническому происхождению.

2.Наше географическое положение на пересечении Европы и Азии, на которое легко можно получить выход, является новым пространством для проведения Всемирной выставки.

3.Мы являемся молодым и независимым государством, обладающим политической и экономической стабильностью, финансовыми возможностями, высоким уровнем безопасности.

4.Город Баку, обладающий стремительно развивающейся инфраструктурой, олицетворяет уникальное сочетание истории и современности.

5.Азербайджан является страной, куда стремительно растет приток туристов и которая обеспечивает облегченный въезд для граждан более 90 стран и выдачу им электронных виз.

6.К нашим преимуществам, конечно, относятся богатая кухня, мягкий климат и традиционное гостеприимство.

Бакинская выставка создаст еще одну возможность для популяризации успехов, достигнутых Азербайджаном за 26-летний период независимости.

Это также станет мощным стимулом для всех молодых независимых стран.

Организация Всемирной выставки в 2025 году – наше искреннее желание. Если мы будем удостоены этой чести, то с гордостью встретим весь мир в Азербайджане и нашем прекрасном городе Баку".