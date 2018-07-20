Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева сегодня приняла участников бакинского заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив удовлетворение проведением очередного заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ в Азербайджане, первый вице-президент отметила, что в нашей стране проводится уже 5-е заседание.

Подчеркнув, что Азербайджан является активным членом СНГ, Мехрибан Алиева сказала, что наша позиция заключается в том, чтобы развивать всестороннее сотрудничество, кооперацию в различных сферах – общественно-политической, экономической, в гуманитарных вопросах, вопросах обеспечения безопасности. Она отметила, что Совет осуществляет очень важную функцию по обеспечению нормальной, спокойной жизни наших граждан.

"Стабильность, общественный порядок, верховенство закона являются необходимым условием развития любого государства", - сказала первый вице-президент, подчеркнув, что в нашей стране придается очень большое значение работе Совета. Она довела до внимания, что Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение безопасности региона. Охарактеризовав как позитивное явление тот факт, что Азербайджан является страной с низким уровнем преступности, повышается раскрываемость преступлений, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось почти на 30 %, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что работа в составе Совета в дальнейшем внесет свой вклад в укрепление этих тенденций.

Отметив, что Совет министров внутренних дел стран-участниц СНГ является прекрасной платформой для того, чтобы построить очень эффективное сотрудничество в таких сферах, как обмен оперативной информацией, минимализация рисков, совместная борьба с организованной преступностью, наркотрафиком, терроризмом, экстремизмом, первый вице-президент подчеркнула необходимость сотрудничества в эффективной борьбе с новыми угрозами и вызовами, порождаемыми глобализацией.

Поприветствовав генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, первый вице-президент поздравила его с назначением на эту важную должность. Она выразила уверенность в том, что Интерпол и в будущем будет поддерживать обеспечение безопасности в этом регионе.

Первый вице-президент Азербайджана сказала: "Хочу обратить ваше внимание на факты незаконной экономической деятельности ряда иностранных компаний на территории Нагорного Карабаха. В настоящий момент выявлено 177 иностранных юридических лиц, которые осуществляют незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Вместе с тем, 710 иностранных граждан посетили оккупированные территории. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, территориальная целостность нашей страны признана всем миром. Поэтому эти нарушения, эти действия являются грубым нарушением законодательства Азербайджана. Вместе с тем, за последние годы есть факты использования этих территорий для выращивания и последующего трафика наркотических изделий, что тоже вызывает, безусловно, большую обеспокоенность. Эти действия как со стороны иностранных компаний, так и со стороны отдельных лиц являются грубым нарушением законодательства Азербайджана, и наше государство принимает и будет принимать все законные меры для прекращения и предотвращения этих действий. Конечно, в этом свете мы очень рассчитываем на поддержку Интерпола. Я хочу еще раз поблагодарить за то, что вы делитесь опытом, за нашу совместную работу, и уверена, что в будущем мы будем продолжать успешное сотрудничество".

Первый вице-президент Мехрибан Алиева еще раз отметила, что Азербайджан высоко оценивает работу Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ и пожелала работе Совета успехов.

Министр внутренних дел России, председатель Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ Владимир Колокольцев отметил, что на нынешнем заседании Совета будут обсуждены многие важные вопросы и приняты важные решения. Подчеркнув значение совместных усилий, Владимир Колокольцев отметил, что принятые решения направлены на обеспечение безопасности граждан.

*** 12:35

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report, об этом сообщил АЗЕРТАДЖ.