Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

Как передает Report, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.