Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV

17 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках своего официального визита в Святой Престол – Ватикан встретилась с Папой Римским Львом XIV.

Как сообщает Report, поблагодарив за прием Папой Римским Львом XIV, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева подчеркнула, что отношения и двусторонние связи между Ватиканом и Азербайджаном в последние годы получили значительное развитие. Первый вице-президент отметила, что в последние годы Фонд Гейдара Алиева проделал большую работе со Святым Престолом в области реставрационных работ, а также научных исследований, культурных обменов.

Первый вице-президент подчеркнула, что после успешного завершения некоторых проектов, осуществленных в соответствии с соглашениями, подписанными между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, началась реализация других.

Мехрибан Алиева сказала, что Фонд Гейдара Алиева, выступая с новыми инициативами, будет и дальше расширять сотрудничество со Святым Престолом.

На встрече была предоставлена информация о деятельности Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, а также о подготовке к строительству второй католической церкви.

Папа Римский Лев XIV отметил многолетнюю историю двустороннего сотрудничества между государством Ватикан и Азербайджанской Республикой. Указав, что отношения получили значительное развитие благодаря инициативам, выдвинутым Мехрибан ханым несколько лет назад, Папа Римский поблагодарил первого вице-президента. Лев XIV отметил, что это сотрудничество придало огромный импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, и Азербайджан в этом отношении находится в первых рядах в мировом масштабе.

Выразив заинтересованность в продолжении реализации проектов с Азербайджаном, глава Святого Престола просил передать президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву благодарность за выделенный участок земли под строительство второй католической церкви. Папа Римский поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проделанную работу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила признательность главе Святого Престола и пригласила Папу Римского посетить с визитом Азербайджан.