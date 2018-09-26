Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином

26 сентября, 2018 16:09

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.

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