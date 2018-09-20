Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с первым заместителем генсека НАТО

20 сентября, 2018 18:06

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Новость будет обновлена