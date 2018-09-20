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    Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с первым заместителем генсека НАТО

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

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