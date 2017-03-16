Первый вице-президент Мехрибан Алиева провела ряд встреч

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева встретилась с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви, бывшим президентом Латвии госпожой Вайрой Вике-Фрейбергой, принимающей участие в V Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Report, отметив, что рада вновь видеть в нашей стране сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, бывшего президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила значение V Глобального Бакинского форума, посвященного теме "Будущее международных отношений: силы и интересы", сказала, что Бакинский форум уже стал глобальной платформой. Высоко оценив деятельность Международного центра Низами Гянджеви, Мехрибан Алиева подчеркнула роль этого центра с точки зрения пропаганды Азербайджана в мире, отметила, что наша страна и впредь готова оказывать поддержку расширению деятельности центра.

Вайра Вике-Фрейберга рассказала о проделанной работе по пропаганде деятельности Международного центра Низами Гянджеви, сопредседателем которого она является, на более широкой платформе, усилению деятельности организации, увеличению числа ее членов. Она отметила, что программы Глобального Бакинского форума расширяются из года в год, и это служит популяризации Азербайджана за рубежом.

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поздравила Мехрибан Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджана.

В то же время 16 марта Мехрибан Алиева встретилась с послом доброй воли ЮНЕСКО, президентом Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис Марианной Вардинояннис.

Гостья поздравила Мехрибан Алиеву с назначением первым вице-президентом Азербайджана. Отметив развитие сотрудничества между Азербайджаном и Грецией в социальной, образовательной сферах, секторе здравоохранения, Марианна Вардинояннис с удовлетворением вспомнила визит Мехрибан Алиевой в Грецию в 2014 году. Она выразила признательность за поддержку деятельности центра, созданного для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Гостья подчеркнула важность обмена опытом в этой сфере и возможность дальнейшего расширения связей. Она пригласила первого вице-президента Азербайджана посетить с визитом ее страну для участия в мероприятиях по случаю 25-ой годовщины создания дипломатических отношений между Азербайджаном и Грецией.

Поблагодарив за приглашение, первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила развитие отношений между Азербайджаном и Грецией в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах. Мехрибан Алиева с удовлетворением вспомнила свой визит в Грецию, отметила, что в этой стране были с интересом встречены концерты, организованные Фондом Гейдара Алиева, подчеркнула, что это играет важную роль в сфере пропаганды культуры Азербайджана в Греции.

Кроме того, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Республики Македония Маей Ивановой, принимающей участие в V Глобальном Бакинском форуме.

Сказав, что рада видеть первую леди Маю Иванову в Баку, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила актуальность вопросов, обсуждаемых на V Глобальном Бакинском форуме.

Первая леди Македонии Мая Иванова поздравила Мехрибан Алиеву с назначением первым вице-президентом Азербайджанской Республики, высоко оценила проводимую ею работу, пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Говоря о деятельности Центра по решению социальных проблем женщин и детей в Республике Македония, Мая Иванова отметила опыт первого вице-президента Азербайджана в этой сфере, подчеркнула значение сотрудничества и обмена опытом. Первая леди Мая Иванова пригласила Мехрибан Алиеву посетить с визитом Македонию.

Поблагодарив за приглашение, первый вице-президент Азербайджана отметила, что реализация совместных проектов будет эффективной.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в области здравоохранения, культуры, образования.