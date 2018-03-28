Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила посольство России в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 28 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева посетила посольство России в нашей стране и выразила соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами во время пожара, произошедшего в торговом центре города Кемерово.

Как сообщает Report, Мехрибан Алиева оставила запись в траурной книге в связи с погибшими во время пожара, произошедшего в торговом центре города Кемерово.

Отметив, что в нашей стране с чувством глубокой скорби восприняли известие о пожаре, приведшем к многочисленным человеческим жертвам, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелала исцеления пострадавшим во время происшествия.

Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе посольства России в Азербайджане Игорь Лобастев, выражая от имени посольства России в Азербайджане и российского народа признательность первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за посещение посольства, соболезнования и за то, что в эти тяжёлые дни она находится рядом с российским народом, сказал:

- От имени посольства Российской Федерации, от имени всего российского народа хотим поблагодарить Вас лично за то, что нашли время и лично посетили наше дипломатическое представительство, и в эти дни находитесь вместе с нами, вместе со всем российским народом.

Отметив, что азербайджанский народ разделяет горе родных погибших, первый вице-президент Мехрибан Алиева, сказала:

- Хотела бы подчеркнуть, что все люди скорбят. Я много встречаюсь с людьми, все говорят об этой трагедии. Действительно, они искренне разделяют это горе. Хотя трудно представить, что переживают родные и близкие. Дай им Бог терпения и сил.

Военный атташе Игорь Лобастев, выражая признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сказал:

- Мы благодарим президента Азербайджанской Республики, который говорил слова искреннего соболезнования. Мы убеждены, что Россия и Азербайджан всегда должны быть вместе.

Мехрибан Алиева: Безусловно. Это и есть испытание для настоящих друзей. И в радости, и в трудные минуты быть рядом, поддерживать друг друга.

Игорь Лобастев: Спасибо.

Мехрибан Алиева: До свидания.