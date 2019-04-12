Первый вице-президент Азербайджана встретилась с председателем Совета Федерации России

​Первый вице-президент Азербайджана встретилась с председателем Совета

12 апреля, 2019 17:19

https://report.az/storage/news/bcf73e45cf7232c923c30963e21526da/c9519fb4-7bca-41a6-83f8-feb0836d64e2_292.jpg 12 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.