Первый вице-президент Азербайджана встретилась с председателем Совета Федерации России

12 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
12 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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