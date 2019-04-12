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Первый вице-президент Азербайджана встретилась с председателем Совета Федерации России

​Первый вице-президент Азербайджана встретилась с председателем Совета

12 апреля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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