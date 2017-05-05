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    Первый вице-президент Азербайджана встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО

    В ходе беседы было подчеркнуто тесное сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном, отмечена успешная реализация совместных проектов© Azertag.az

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

    Как сообщает Report, на встрече Мехрибан Алиева выразила удовлетворение от участия Ирины Боковой в Форуме, отметила актуальность вопросов, обсуждаемых на этом международном мероприятии.

    В ходе беседы было подчеркнуто тесное сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном, отмечена успешная реализация совместных проектов, обсуждены работы по дальнейшему развитию связей нашей страны с этой влиятельной организацией.

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