Первый вице-президент Азербайджана встретилась с делегацией Китая

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 31 августа Первый вице-президент Aзербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с председателем Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сяолинь.

Как сообщает Report, выразив уверенность в том, что визит гостьи в Азербайджан будет успешным, Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила Ли Сяолинь как председателя Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами за деятельность, направленную на укрепление отношений между нашими странами. Первый вице-президент отметила, что отношения между Китаем и Азербайджаном построены на дружбе и сотрудничестве, основаны на взаимном уважении. Meхрибан Алиева сказала, что две страны успешно сотрудничают в различных сферах, в том числе в рамках международных организаций, подчеркнула, что политические связи находятся на самом высоком уровне. Отметив, что Фонд Гейдара Алиева успешно сотрудничает с Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами, Мехрибан Алиева сообщила, что в прошлом году между двумя структурами был подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве, и работа в этом направлении уже началась.

"Летний лагерь, созданный в Китае, в этом году посетили и дети из Азербайджана, в Китае проводятся дни культуры Азербайджана, в том числе азербайджанские выставки", - сказала Мехрибан Алиева, выразив уверенность в наличии большого потенциала для дальнейшего сотрудничества. Первый вице-президент отметила, что Китай обладает одной из сильнейших экономик в мире, сказала, что есть хорошие возможности для совместной деятельности в этой сфере. Отметив широкий потенциал в транспортной сфере, Мехрибан Алиева сказала, что Азербайджан уже превратился в крупный центр, довела до внимания, что открытием железной дороги Баку-Tбилиси-Карс проложен самый короткий путь в Азию. Она подчеркнула, что и Азербайджан, и Китай расположены на Великом Шелковом пути, что создает хорошие возможности для сотрудничества. Напомнив о том, что недавно Азербайджан подал заявку на получение статуса государства-наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, а в мае этого года в штаб-квартире организации успешно прошли дни культуры Азербайджана, Первый вице-президент выразила признательность за поддержку и высокое отношение к нашей стране. Meхрибан Алиева сказала, что между Азербайджаном и Китаем созданы мосты дружбы, и выразила уверенность, что визит Ли Сяолинь внесет важный вклад в налаживание новых отношений партнерства.

Отметив, что для нее честь встретиться с Мехрибан Алиевой, председатель Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ли Сяолинь подчеркнула значение этой встречи с точки зрения обсуждения будущего сотрудничества. Сообщив, что впервые посещает Азербайджан, гостья сказала, что наша столица произвела на нее глубокое впечатление, выразила восхищение Центром Гейдара Алиева и представленными там выставками. Гостья поблагодарила за сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева.

В заключение встречи Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева преподнесла гостям памятный подарок.