Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Италии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 18 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Как сообщает Report, встреча состоялась в заново отстроенном на территории Приморского национального парка национальном павильоне Азербайджана на Всемирной выставке "Милан Экспо 2015".

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что рада видеть председателя Сената Италии Марию Элизабетту Альберти Казеллати в Баку. Отметив, что гостья впервые приезжает в нашу страну в качестве председателя Сената Италии, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что нынешний визит внесет вклад в укрепление связей между нашими странами. Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Италией носят характер стратегического партнерства, Первый вице-президент отметила, что наши связи охватывают многие сферы.

"Уверена, что встречи, которые Вы проведете в рамках визита в Баку, позволят в дальнейшем более эффективно использовать потенциал между нашими странами", - сказала Мехрибан Алиева, выразив надежду на то, что визит Марии Элизабетты Альберти Казеллати в Азербайджан будет успешным.

Поблагодарив за гостеприимство, председатель Сената Италии сказала, что нынешний визит создаст условия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Еще раз подчеркнув, что впервые находится в нашей стране в качестве председателя Сената Италии, гостья выразила удовлетворение связями, налаженными в различных отраслях. Мария Элизабетта Альберти Казеллати отметила, что ее визит в Азербайджан будет способствовать развитию связей, в частности, в политической, социальной и культурной сферах. "Ваш интерес и любовь к Италии вызывают у нас гордость", - сказала гостья, высоко оценив деятельность Мехрибан Алиевой в качестве как Первого вице-президента, так и руководителя Фонда Гейдара Алиева.

Встреча была продолжена за чаем. Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати посмотрели наш национальный павильон, представленный на Всемирной выставке "Милан Экспо 2015".

В четырехэтажном национальном павильоне под названием "Азербайджан: сокровищница биоразнообразия" установлены инсталляции, пропагандирующие кухню, музыку и культуру нашей страны, в здании созданы соответствующие условия для оказания различных услуг общественного питания. При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева Азербайджан впервые участвовал во Всемирной выставке "Милан Экспо 2015" с национальным павильоном. Данный проект сыграл большую роль в популяризации истории и культурного наследия Азербайджана, богатого экологического, энергетического потенциала и уникального биоразнообразия страны в международном масштабе. На выставке "Милан Экспо", продолжавшейся с 31 мая по 31 октября 2015 года, в нашем павильоне побывали более 3 миллионов 250 тысяч посетителей. Зарубежная печать, в том числе ведущие средства массовой информации Италии, отметили, что Азербайджан является лидером по завершению работ по строительству и дизайну национального павильона. Наш национальный павильон был назван жемчужиной выставки "Милан Экспо". В период проведения выставки национальный павильон Азербайджана был объявлен Организационным комитетом "Милан Экспо 2015" победителем в номинации "Дизайн и материалы". Национальный павильон Азербайджана отражает неповторимую природную и культурную сокровищницу нашей страны, играющей роль моста между Севером и Югом, Востоком и Западом, отличающейся древней историей и богатой культурой. Выразив удовлетворение ознакомлением с национальным павильоном, председатель Сената Италии подчеркнула, что он придает нашему городу особую красоту.

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18 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Как сообщает Report, встреча состоялась в заново отстроенном на территории Приморского национального парка национальном павильоне Азербайджана на Всемирной выставке "Милан Экспо 2015".