Первый вице-премьер Сербии проинформирован о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с первым заместителем премьер-министра Сербии, министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с первым заместителем премьер-министра Сербии, министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсуждены вопросы, вытекающие из существующего стратегического партнерства между двумя странами, в частности инвестиции, развитие экономических и торговых связей, возможности сотрудничества в рамках международных организаций, а также ситуация в регионе, причины, обусловившие локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе Азербайджана.

Дж.Байрамов отметил, что основной причиной нарастающей напряженности в регионе стали подстрекательские и провокационные действия Армении и ее так называемого режима, установленного на суверенных азербайджанских территориях, которые, несмотря на все усилия, предпринятые Азербайджаном через привлеченных международных партнеров, продолжают подрывать мирный процесс..

До сведения противоположной стороны было доведено, что в результате минного террора, совершенного 19 сентября диверсионно-разведывательными группами незаконных армянских воинских формирований на территории Ходжавендского район погибли гражданские лица и сотрудники Министерства внутренних дел, армянские вооруженные силы, не ограничиваясь подобными провокациями, укрепляли боевые позиции в регионе с целью дальнейшего обострения обстановки.

Стороны взаимно выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.