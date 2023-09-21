Первый вице-премьер Сербии проинформирован о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с первым заместителем премьер-министра Сербии, министром иностранных дел Ивицей Дачичем.
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Дж.Байрамов отметил, что основной причиной нарастающей напряженности в регионе стали подстрекательские и провокационные действия Армении и ее так называемого режима, установленного на суверенных азербайджанских территориях, которые, несмотря на все усилия, предпринятые Азербайджаном через привлеченных международных партнеров, продолжают подрывать мирный процесс..
До сведения противоположной стороны было доведено, что в результате минного террора, совершенного 19 сентября диверсионно-разведывательными группами незаконных армянских воинских формирований на территории Ходжавендского район погибли гражданские лица и сотрудники Министерства внутренних дел, армянские вооруженные силы, не ограничиваясь подобными провокациями, укрепляли боевые позиции в регионе с целью дальнейшего обострения обстановки.
Стороны взаимно выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета стран.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.