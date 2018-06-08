Первый вице-премьер Азербайджана примет участие на заседании Экономического совета СНГ в Москве

Москва. 8 июня. REPORT.AZ/ 14 июня в Москве пройдет 78-е заседание Экономического совета СНГ. Как сообщили российскому бюро Report в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, азербайджанскую делегацию возглавит первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

Повестка дня очередного заседания Экономсовета СНГ включает обширный круг вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики и энергетики. Предметом обсуждения, в частности, станут основные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств СНГ за 2017 год. Члены Экономического совета обменяются мнениями о выполнении Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года и Плана мероприятий по реализации ее третьего этапа (2016–2020 годы).Участники заседания рассмотрят проекты Соглашения о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, а также проекты Концепции сотрудничества государств СНГ по развитию производства высокотехнологичного оборудования в энергетической сфере.В повестку дня включен также вопрос о базовой организации государств Содружества по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса.