​Первый вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Душанбе

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов прибыл в Душанбе в четверг поздно вечером.
Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, Эйюбов примет участие в работе очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Душанбе в пятницу, 30 октября.
В Душанбе уже прибыли делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
На заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе предполагается рассмотреть 40 проектов документов.
Каждый четвертый проект повестки дня нацелен на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в экономической сфере.
Планируется утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств, также будут внесены изменения в ряд ранее принятых в рамках СНГ международных договоров с целью их актуализации.
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