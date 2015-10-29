​Первый вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Душанбе

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов прибыл в Душанбе в четверг поздно вечером.

Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, Эйюбов примет участие в работе очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Душанбе в пятницу, 30 октября.

В Душанбе уже прибыли делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

На заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе предполагается рассмотреть 40 проектов документов.

Каждый четвертый проект повестки дня нацелен на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в экономической сфере.

Планируется утвердить План мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств, также будут внесены изменения в ряд ранее принятых в рамках СНГ международных договоров с целью их актуализации.