Завершился I Узбекско-Азербайджанский межпарламентский форум

Первый Узбекско-Азербайджанский межпарламентский Форум завершил свою работу 1 июля.

Первый Узбекско-Азербайджанский межпарламентский Форум завершил свою работу 1 июля.

Как сообщает Report, выступая на церемонии закрытия, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что насыщенная программа форума, в рамках которого состоялись живой обмен мнениями и целенаправленные обсуждения в течение дня, дает основание говорить о большой проделанной работе.

Напомнив о подписании в рамках форума новой "Дорожной карты", охватывающей двустороннее и многостороннее сотрудничество между парламентами двух стран на 2025-2026 годы, спикер Сахиба Гафарова отметила, что одним из важных результатов форума стало подписание Положения о Межпарламентской Комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран.

Она отметила, что этим форумом закладывается основа будущего всестороннего, прочного и углубленного сотрудничества, и межпарламентский форум станет важной платформой и эффективным механизмом межпарламентского диалога.

Выступая на церемонии закрытия, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева рассказала о значимости форума, отметив важность обсуждавшихся на мероприятии вопросов. Она выразила уверенность, что конструктивный обмен мнениями, проведенный на форуме, внесет свой вклад в дальнейшее расширение отношений между двумя странами и народами.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что Узбекско-Азербайджанский межпарламентский Форум символизирует выход двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

В завершение мероприятия была принята Хивинская декларация.