Первый съезд межпарламентских групп дружбы стран ОТГ пройдет в Азербайджане

Первый совместный съезд межпарламентских групп дружбы стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.

Первый совместный съезд межпарламентских групп дружбы стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил сопредседатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Шамиль Айрым.

"Мы обсудили этот вопрос и со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Она заявила, что проинформирует об этом руководство страны. Скорее всего, первый съезд пройдет в Азербайджане", - сказал Ш.Айрым.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.