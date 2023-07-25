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Первый съезд межпарламентских групп дружбы стран ОТГ пройдет в Азербайджане

Первый съезд межпарламентских групп дружбы стран ОТГ пройдет в Азербайджане Первый совместный съезд межпарламентских групп дружбы стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 15:38
Первый съезд межпарламентских групп дружбы стран ОТГ пройдет в Азербайджане

Первый совместный съезд межпарламентских групп дружбы стран Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил сопредседатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Шамиль Айрым.

"Мы обсудили этот вопрос и со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Она заявила, что проинформирует об этом руководство страны. Скорее всего, первый съезд пройдет в Азербайджане", - сказал Ш.Айрым.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host first joint meeting of OTS inter-parliamentary friendship groups
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda TDT-nin parlamentlərarası dostluq qruplarının ilk birgə toplantısı keçiriləcək

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