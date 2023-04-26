Первый президент РЖД: Я пришел сюда, чтобы выразить благодарность Гейдару Алиевичу

Гейдар Алиев хорошо разбирался в сфере железнодорожного транспорта, с ним было интересно беседовать.

Гейдар Алиев хорошо разбирался в сфере железнодорожного транспорта, с ним было интересно беседовать.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил первый министр путей сообщения Российской Федерации, а затем первый президент ОАО РЖД Геннадий Фадеев на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали.

"Я специально пришел сегодня сюда, чтобы высказать слова благодарности, ибо в моей судьбе, в моей карьере Гейдар Алиевич сыграл определенную значимую роль", - сказал Г.Фадеев.

Он рассказал, как встретился с Гейдаром Алиевым, в то время членом политбюро и первым заместителем председателя правительства бывшего Советского Союза, при согласовании кандидатуры Фадеева на пост первого заместителя министра путей сообщения.

"Гейдар Алиевич долго со мной разговаривал прежде, чем поставить подпись. Он хорошо разбирался в работе железнодорожного транспорта. Кроме того, был красивой души человеком, умеющим быть хорошим собеседником для представителя любого поколения",- поделился воспоминаниями Г. Фадеев.