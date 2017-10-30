Первый поезд отправился из Баку в Карс - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, на мероприятии с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Амины Эрдоган, премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и делегации Республики Таджикистан и Республики Туркменистан, поезд отправился из Баку в Карс.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Амина Эрдоган, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов сели на первый поезд БТК и доехали до станции Алят.

***14:55

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту проходит торжественное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, на мероприятии присутствуют президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Амина Эрдоган, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и делегации Республики Таджикистан и Республики Туркменистан.

Президент Ильхам Алиев выступает на мероприятии с речью.