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Первые леди Азербайджана и Турции ознакомились с Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Баку

Первые леди Азербайджана и Турции ознакомились с Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Баку 13 июня первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку, передает “Report”.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 18:22
Первые леди Азербайджана и Турции ознакомились с Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Баку

13 июня первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку, передает “Report”.

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Версия на английском языке First ladies of Azerbaijan, Türkiye visit DOST Center for Inclusive Development and Creativity in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və Türkiyənin birinci xanımları Bakıdakı DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi ilə tanış olublar 

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