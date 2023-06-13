Первые леди Азербайджана и Турции ознакомились с Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Баку

Первые леди Азербайджана и Турции ознакомились с Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Баку

13 июня первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку, передает “Report”.

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13 июня первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с деятельностью Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Баку, передает “Report”. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке First ladies of Azerbaijan, Türkiye visit DOST Center for Inclusive Development and Creativity in Baku