Первые леди Азербайджана и Израиля побывали в Археолого-этнографическом музейном комплексе Гала

30 мая первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Государства Израиль Михаль Герцог побывали в Археолого-этнографическом музейном комплексе Гала.

30 мая первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Государства Израиль Михаль Герцог побывали в Археолого-этнографическом музейном комплексе Гала.

Как сообщает Report, в ходе посещения была представлена информация о комплексе и древней истории села Гала.

Было отмечено, что для сохранения памятников в Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала и дальнейшего пополнения его экспозиции в 2008 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь был создан первый под открытым небом Археолого-этнографический музейный комплекс Гала. На территории комплекса собраны и реставрированы археологические архитектурные памятники, характерные для нашей страны, в частности, села Гала и Абшеронского полуострова.

В музейном комплексе демонстрируются в первозданном виде древние поселения, курганы, другие архитектурные памятники. Наибольшее внимание в Археолого-этнографическом музейном комплексе Гала, являющемся одним из уникальных музеев мира, созданных под открытым небом, привлекают древние дома и предметы быта.

Гостья также была проинформирована о традиционных для Азербайджана видах ремесел - гончарном, кузнечном деле, ковроткачестве и шелководстве. Отмечалось, что в прошлом в селе Гала был развит ряд ремесел. Большой интерес в художественном отношении представляют также керамические изделия, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории заповедника.

Особое внимание привлек расположенный в комплексе свадебный дом. В просторной комнате, украшенной коврами и тюфякам, имеются две двери, благодаря чему воздух в доме был чистым и прохладным.

В ходе представления информации о купеческом доме в музейном комплексе было отмечено, что этот дом является одним из первых двухэтажных домов в селе. Первой леди Израиля также продемонстрировали обычаи и традиции выпечки хлеба. Было подчеркнуто, что жители села Гала с древних времен занимались также животноводством, зерноводством. Был продемонстрирован процесс получения муки с помощью ручной мельницы.

В ходе ознакомления с музеем "От отходов - к искусству" было отмечено, что он создан в 2015 году ОАО "Чистый город" по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Представленные здесь экспонаты изготовлены из отходов. В музее экспонируются работы, созданные из отходов мастерами, приглашенными в Азербайджан из различных стран.

После ознакомления с комплексом первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Израиля Михаль Герцог побеседовали за чаем.