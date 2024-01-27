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Первое заседание суда по делу о теракте в посольстве Азербайджана в ИРИ состоится сегодня

Первое заседание суда по делу о теракте в посольстве Азербайджана в ИРИ состоится сегодня Первое заседание суда над организатором теракта в посольстве Азербайджана в Иране состоится сегодня, 27 января, в первую годовщину нападения на дипмиссию. 
Внешняя политика
27 января 2024 г. 09:33
Первое заседание суда по делу о теракте в посольстве Азербайджана в ИРИ состоится сегодня

Первое заседание суда по делу о террористическом акте в посольстве Азербайджана в Иране состоится сегодня, 27 января, в первую годовщину нападения на дипмиссию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении подчеркнуто, что в течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и уполномоченными структурами Азербайджана и Ирана с целью урегулирования сложившейся после теракта ситуации. В повестке переговоров стояли вопросы наиболее строго наказания для лиц, причастных к данному теракту, и обеспечения полной безопасности посольства и его сотрудников, отметили в МИД.

"Иранская сторона на регулярной основе информировала Азербайджан о проводимых следственных мероприятиях, после длительных процессов первое заседание суда над исполнителем террористического акта было назначено на 27 января 2024 года", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке First court hearing over terrorist attack on Azerbaijani embassy in Iran to take place Jan.27
Версия на азербайджанском языке İranda Azərbaycan səfirliyində terror aktı törədən şəxsin ilk məhkəmə iclası bu gün keçiriləcək

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