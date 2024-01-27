Первое заседание суда по делу о теракте в посольстве Азербайджана в ИРИ состоится сегодня

Первое заседание суда над организатором теракта в посольстве Азербайджана в Иране состоится сегодня, 27 января, в первую годовщину нападения на дипмиссию.

Первое заседание суда по делу о террористическом акте в посольстве Азербайджана в Иране состоится сегодня, 27 января, в первую годовщину нападения на дипмиссию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении подчеркнуто, что в течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и уполномоченными структурами Азербайджана и Ирана с целью урегулирования сложившейся после теракта ситуации. В повестке переговоров стояли вопросы наиболее строго наказания для лиц, причастных к данному теракту, и обеспечения полной безопасности посольства и его сотрудников, отметили в МИД.

"Иранская сторона на регулярной основе информировала Азербайджан о проводимых следственных мероприятиях, после длительных процессов первое заседание суда над исполнителем террористического акта было назначено на 27 января 2024 года", - говорится в заявлении.