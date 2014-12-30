Дачич: Сербия предпримет все возможные меры по деэскалации конфликтов на пространстве ОБСЕ

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Заседание Постоянного совета ОБСЕ под председательством Сербии пройдет 15 января. Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Он отметил, что это заседание Постоянного совета станет первым заседанием, прошедшим под председательством Сербии в ОБСЕ.

И. Дачич заявил, что Сербия в рамках председательства в ОБСЕ в 2015 году "предпримет все возможные меры по деэскалации конфликтов, существующих на пространстве организации от Владивостока до Ванкувера".

Сербия возглавит ОБСЕ с 1 января сроком на один год.