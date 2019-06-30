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Первый вице-президент встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с генеральным

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

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