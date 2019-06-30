Первый вице-президент встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с генеральным

30 июня, 2019 15:37

https://report.az/storage/news/8f201e45d2697e1ec2a7dc37ce694978/ad7f63ed-8b22-4db7-96f0-9e9b32602ee8_292.jpg Первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

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