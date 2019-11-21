Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым

​ Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с пре

21 ноября, 2019 22:04

https://report.az/storage/news/30afc185d2bd468d718c308d2833be82/fc84254e-a345-40d5-a44a-8418f0d2bc64_292.jpg 21 ноября находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Как сообщает "Report", Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла в Дом приемов Правительства России. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Затем состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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