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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым

​ Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с пре

21 ноября находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщает "Report", Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла в Дом приемов Правительства России.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

Затем состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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