В Астрахани прошла первая встреча представителей оборонных ведомств прикаспийских стран

Первая встреча делегаций оборонных ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана прошла в Астрахани.

Стороны обсуждали выполнение Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В Астрахани на базе Каспийского института морского и речного транспорта состоялась первая встреча делегаций оборонных ведомств Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана по обсуждению вопросов, связанных с ходом выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море", - говорится в сообщении. Документ был подписан в августе 2018 года в казахстанском городе Актау в ходе Пятого каспийского саммита, он направлен на реализацию базовых принципов взаимодействия прикаспийских государств и укрепление стабильности в регионе.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник центра обеспечения управления силами ВМФ - заместитель начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации капитан 1 ранга Павел Шелковенко. В ходе заседания командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук "подчеркнул важность соглашения для обеспечения безопасности военного мореплавания и воздушной навигации в регионе", отметив, что достигнутые в прошлом году договоренности "отвечают долгосрочным интересам всех сторон".

В свою очередь главы делегаций поблагодарили российскую сторону за теплый прием, подчеркнув, что встреча указывает "на высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств".

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в скорейшем вступлении соглашения в силу. "Кроме того, стороны высказали готовность обсудить в перспективе проект соглашения о мерах доверия на Каспии, который также будет содействовать укреплению безопасности в регионе", - добавили в департаменте.