Первая леди: В период председательства в Движении неприсоединения мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу

Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблеей ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью.

Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблеей ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первой леди Мехрибан Алиевой к участникам проходящего 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины".

В обращении также говорится: "Наша страна выступает за разрешение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. В период нашего председательства в Движении неприсоединения с 2019 года мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу. Верю, что начало деятельности представительского офиса нашей страны в городе Рамалла в этом году придаст импульс развитию азербайджано-палестинских отношений.

За последние десять лет наша страна неоднократно оказывала гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В то же время в Азербайджане был проведен ряд международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине. Среди них я хотела бы отметить учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности с целью оказания помощи Государству Палестина и Донорскую конференцию по поддержке развития города Иерусалима. Палестинская молодежь получает высшее образование в нашей стране на основе стипендии, предоставляемой Азербайджанским государством. Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу".